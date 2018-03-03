Nokia представила модульную "умную" куртку

Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи.

Производитель электроники Nokia представил высокотехнологичную куртку CHASE LifeTech FR, функциональность которой можно настраивать за счет сменяемых модулей. Концепт, показанный на выставке MWC 2018 в Барселоне, был разработан при участии корейского бренда одежды Kolon и чешской софтверной компании GINA, сообщает vesti.ru.

Спецодежда ярко-желтого, неонового цвета со светоотражающими элементами, изготовленная из водонепроницаемых и при этом "дышащих" материалов, ориентирована на сотрудников правоохранительных органов, служащих пожарных и поисково-спасательных бригад. "Умной" ею делают датчики для отслеживания частоты сердцебиения, температуры, движения (акселерометр) и местоположения (GPS).

Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи. Полицейский, к примеру, может установить видеокамеру вместо температурного датчика, который больше пригодится пожарному.

Данные, записываемые "умной" одеждой, отправляются на базовую станцию, где в режиме реального времени обрабатываются программной системой GINA. Из пункта управления, например, можно узнать, сейчас находится носитель CHASE LifeTech FR.

Куртку можно стирать, предварительно сняв электронику. Заряжается она через micrUSB-порт. Как пишет Engadget, компании-партнеры намерены выпустить коммерческий продукт через 12–18 месяцев.

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