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Nokia представила модульную "умную" куртку

Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи.

Фото : 3 марта 2018, 14:57

Производитель электроники Nokia представил высокотехнологичную куртку CHASE LifeTech FR, функциональность которой можно настраивать за счет сменяемых модулей. Концепт, показанный на выставке MWC 2018 в Барселоне, был разработан при участии корейского бренда одежды Kolon и чешской софтверной компании GINA, сообщает vesti.ru.

Спецодежда ярко-желтого, неонового цвета со светоотражающими элементами, изготовленная из водонепроницаемых и при этом "дышащих" материалов, ориентирована на сотрудников правоохранительных органов, служащих пожарных и поисково-спасательных бригад. "Умной" ею делают датчики для отслеживания частоты сердцебиения, температуры, движения (акселерометр) и местоположения (GPS).

Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи. Полицейский, к примеру, может установить видеокамеру вместо температурного датчика, который больше пригодится пожарному.

Данные, записываемые "умной" одеждой, отправляются на базовую станцию, где в режиме реального времени обрабатываются программной системой GINA. Из пункта управления, например, можно узнать, сейчас находится носитель CHASE LifeTech FR.

Куртку можно стирать, предварительно сняв электронику. Заряжается она через micrUSB-порт. Как пишет Engadget, компании-партнеры намерены выпустить коммерческий продукт через 12–18 месяцев.


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