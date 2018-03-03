Казахстанский могулист выиграл бронзу на этапе Кубка мира
3 марта 2018, 14:57
Юлия Галышева не сумела пройти в финальную часть соревнований
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд завоевал бронзовую медаль на этапе кубка мира в Тазавако, в финале спортсмен набрал 87,26 баллов, сообщает Zakon.kz.
Первое место в соревнованиях по фристайлу завоевал японец Икума Хорисимо. Среди женщин первенствовала француженка Перрин Лаффон. Второе место досталось канадцам Майклу Кингсбери, и Жюстин Дюфур-Лапойнт. Тройку призеров в женском первенстве замкнула американка Китон Маккарго.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Юлия Галышева не сумела пройти в финальную часть соревнований.
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