Как повысить зарплату врачам, рассказал министр здравоохранения

Министр здравоохранения Елжан Биртанов встретился с медицинскими работниками Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елжан Биртанов рассказал, как будет развиваться сфера здравоохранения в обозримом будущем. Разговор начался с обязательного медицинского страхования. Министр здравоохранения отметил, что основная проблема - в большом количестве потенциально незастрахованных гражданах. Их насчитали порядка 2,7 миллионов по стране.

«Это риск, прежде всего, для медиков. Завтра эти люди придут за помощью и узнают, что в полном объеме им предоставляться не будет. Только в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Поэтому взяли паузу, чтобы понять, как максимально охватить этих людей», - сказал Е. Биртанов.

Заявил министр здравоохранения и о сокращении списка заболеваний, подлежащих диспансерному учету. Сейчас в него входят 263 заболевания.

«Участковому врачу качественно наблюдать среди своих 2 тысяч пациентов все 263 заболевания нереально. Готовим приказ по сокращению до 30. В России - 36-38, в некоторых странах вообще 10. Мы должны обеспечить жесткое наблюдение за теми болезнями, которые наносят наибольший урон. Это не значит, что другие не надо наблюдать. Здесь должна быть ответственность пациента. Мы ему даем профосмотры, скрининги. Сейчас предусматриваем, что если он не будет своевременно их проходить, ответственность в части оплаты за последствия тоже будет на него ложиться», - подчеркнул Е. Биртанов.

Он добавил, что список стационарных заболеваний пересмотрят и по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. По его словам, некоторые заболевания будут лечиться вне стационара. Е. Биртанов уверен, что нужно разгружать бюджет от чрезмерного потребления стационарами.

Говорил министр здравоохранения и о цифровизации медицинских организаций. В этом году планируют перевести их полностью на безбумажный документооборот. В министерстве уверены, что таким образом не только облегчат работу врачей, но и решат проблему с нехваткой лекарств. По словам Е. Биртанова, «проблема с лекарственным обеспечением как раз из-за того, что цифры все время пляшут». До 1 апреля во всех регионах пройдет проверка выдачи лекарств.

Е. Биртанов отметил, что одна из самых болезненных тем - оптимизация. Тем не менее, работа будет проводиться.

«Одна из ключевых проблем - кадры и заработная плата. Возможности увеличить финансирование здравоохранения на 20-30% у государства нет. Мы должны смотреть внутренние резервы. Больше всего денег - порядка 60%, съедает стационарная специализированная медицинская помощь. Мы тратим деньги на то, чтобы бороться с последствиями, а не на укрепление и профилактику заболеваний. По новому нормативу будет 400 коек, в два раза сокращаем количество стационаров», - сказал министр здравоохранения.

Е. Биртанов заверил, что сокращение не коснется районных больниц. В Петропавловске действуют 4 многопрофильных больницы и 7 монопрофильных, большинство из которых устарели. За последние 10 лет ни одной новой больницы в городе не построили.

«Вместо того чтобы в перспективе строить 10 маленьких больниц, давайте построим 5-6 крупных, которые будут экономично работать. Большая проблема с материально-техническим оснащением больниц. По линии ГЧП у нас есть хороший опыт», - сказал Е. Биртанов.

Волнующий североказахстанских медиков вопрос о размере заработной платы министр здравоохранения посоветовал решать за счет собственных резервов организаций. Многие больницы работают на праве хозяйственного ведения и сами определяют размеры должностных окладов, систему премирования. Е.Биртанов утверждает, что в целом по стране в таких больницах зарплата на 20% выше, чем в казенных. Рекомендовал министр и пересмотреть административные расходы, в частности количество заместителей главного врача. Он считает, что одного вполне достаточно для некрупной больницы.

«Не надо ждать, когда мы придем и внутри вашего бюджета будем разбираться. Вы сами должны думать о том, как поднять зарплату врачам. Есть для этого ресурсы. Мы разработали систему корпоративного управления, в части которой все главврачи контрактируются только на три года. Ежегодно оцениваются по достижению ключевых показателей результативности своего предприятия. Это снижение осложнений, повторные госпитализации, улучшение качества лечения, удовлетворенность пациентов. Средняя заработная плата - тоже индикатор, по которому мы тоже оцениваем работу главврачей. Есть регионы, которые успешно двигаются в этом направлении. Нельзя говорить, что это не решаемая проблема», - подчеркнул Е. Биртанов.

Он отметил, что и в Северо-Казахстанской области есть положительные примеры. Просто нужно лучше работать, уверен министр здравоохранения.

«Есть вопросы системные, связанные с финансированием, но есть и оперативные. По показателям заболеваемости есть много вопросов. По реализации Государственной программы «Денсаулык» регион находится в так называемой «красной зоне», когда не достигаются индикаторы. Я понимаю, что в Северном Казахстане среди структуры заболеваний высокая распространенность онкологии, старение населения. Здесь претензий не предъявляем. Но заболеваемость системы кровообращения на 9% и смертность от них - на 24% превышает среднереспубликанский уровень, материнская смертность - на 18%, младенческая - на 13%, травмы и отравления - на 56%. Я убежден, есть недоработка в организации медицинской помощи», - сказал Е. Биртанов.

Министр здравоохранения поручил в течение месяца пересмотреть построение регионального плана реализации госпрограммы «Денсаулык», выяснить причины и резервы.

Олеся Жуковень