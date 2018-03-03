Емельяненко раскритиковал российских бойцов и назвал их полуобмороками

После выхода из тюрьмы россиянин провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы.

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал об отсутствии интереса к поединкам с соотечественниками. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да Харитонов мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов, как Алексей Олейник, и им подобных», — сказал Емельяненко.

По мнению спортсмена, бойцов интересуют только гонорары. «Я принципиально не буду с ними драться.

«Если хотят — пусть приезжают ко мне на тренировку либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — добавил он.