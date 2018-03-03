В соответствии со статьей 137 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены

1) Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) критерии степени риска согласно приложению 2 к настоящему приказу.

В частности, тематическая проверка по подтверждению достоверности суммы превышения НДС проводится с применением системы управления рисками при поступлении от налогоплательщика:

налогового заявления, в связи с применением пунктов 1 и 2 статьи 432 Налогового кодекса (далее - налоговое заявление);

требования о возврате суммы превышения НДС, указанного в декларации по НДС (далее - требование о возврате НДС).

Одновременно показатели деятельности налогоплательщика, представившего требование о возврате НДС и (или) налоговое заявление, оцениваются с использованием критериев степени риска (далее - критерии) в течение пяти рабочих дней с даты начала тематической проверки по подтверждению достоверности сумм превышения НДС.

Баллы по критериям, по которым установлено соответствие показателям деятельности налогоплательщика, суммируются для определения общего суммарного итога по всем критериям, который используется для отнесения налогоплательщиков к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

В случае, если суммарный итог баллов по результатам оценки с использованием критериев составляет тридцать пять и более баллов, налогоплательщик относится к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

В случае, если суммарный итог баллов по результатам оценки с использованием критериев составляет менее тридцати пяти баллов, но в деятельности налогоплательщика усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов, в том числе подпадающие под схемы, предусмотренные в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим Правилам, орган государственных доходов относит такого налогоплательщика к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

При этом признаками уклонения от уплаты налогов являются:

заключение сделок с целью получения права на зачет сумм НДС без фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

заключение сделок с целью увеличения добавленной стоимости товара, соответственно, наращивания превышения суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога (далее - превышение НДС).

Основанием определения признаков уклонения от уплаты налогов является наличие фактов, которые повлияли на размер превышения НДС:

1) выявленных ранее по результатам камерального контроля;

2) выявленных в ходе ранее проведенных налоговых проверок;

3) информация о которых поступила от других уполномоченных государственных органов, включая правоохранительные.

В отношении налогоплательщиков, отнесенных к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска, орган государственных доходов за проверяемый налоговый период, формирует аналитический отчет «Пирамида» (далее - отчет «Пирамида») по поставщикам товаров, работ, услуг:

1) в течение двадцати рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 4 настоящих Правил, - по налогоплательщикам, относящимся к субъектам малого предпринимательства;

2) в течение тридцати рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 4 настоящих Правил, - по налогоплательщикам, относящимся к субъектам среднего и крупного предпринимательства.

В случаях, если при формировании отчета «Пирамида» установлен поставщик, являющийся налогоплательщиком:

1) состоящим на налоговом мониторинге;

2) производящим товары собственного производства, в том числе налогоплательщиком - сельхозтоваропроизводителем (за исключением производителей муки, шкур крупного и мелкого рогатого скота и лиц, перерабатывающих лом цветных и черных металлов);

3) осуществляющим деятельность в рамках контракта на недропользование;

4) осуществляющим поставку электрической и тепловой энергии, воды и (или) газа, за исключением электрической и тепловой энергии, воды и (или) газа, которые в дальнейшем экспортированы их покупателем;

5) осуществляющим поставку услуг связи;

6) осуществлявшим поставку услуг по техническим испытаниям, анализу и сертификации продукции, то орган государственных доходов прекращает дальнейшее формирование отчета «Пирамида» по поставщикам такого налогоплательщика.

Органом государственных доходов, осуществляющим тематическую проверку, в пределах сроков, указанных в пункте 9 настоящих Правил, анализируются результаты отчета «Пирамида».

При этом решение о направлении уведомления, предусмотренное подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Налогового Кодекса (далее - уведомление), принимается только по тем налогоплательщикам, по которым выявлены нарушения налогового законодательства.

Органом государственных доходов, назначившим тематическую проверку, запрос о принятии мер на устранение нарушений направляется в орган государственных доходов по месту регистрации поставщика, по которому выявлены нарушения, не позднее пяти рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2019 года.