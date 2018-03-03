В США россиянка попыталась убить подругу, чтобы присвоить ее личность

Если вина Виктории Насыровой будет доказана, ей грозит 25 лет тюремного заключения.

42-летняя россиянка Виктория Насырова, находящаяся в международном розыске, была арестована в Бруклине за попытку отравить свою знакомую. Женщина хотела присвоить себе ее личность.

Историю, произошедшую недавно в Нью-Йорке, можно смело экранизировать. В центре событий, напоминающих остросюжетный детектив, оказалась россиянка Виктория Насырова. Женщина была задержана бруклинской полицией за попытку убийства своей знакомой, похожей на нее внешне. Насырова хотела присвоить себе ее личность, так как сама находится в международном розыске за убийство 54-летней Аллы Алексеенко.

Еще находясь в России, она из-за денег убила соседку, а потом сбежала в США. Видимо, Насырова устала жить в страхе. Не придумав ничего более подходящего, она решила убить похожую на нее новую знакомую Ольгу Цвик и забрать себе ее документы, чтобы начать новую жизнь и избавиться от преследования. Жертва Виктории говорила по-русски и тоже была брюнеткой.

Насыренко угостила жертву чизкейком, щедро приправленным сильнодействующими снотворными. Последнее воспоминание девушки — холодный взгляд сидящей напротив Виктории.

На следующий день еле живую Цвик нашел бойфренд. Она лежала в кровати без сознания, а вокруг были разбросаны таблетки. Врачам удалось спасти жертву. Вернувшись домой, она обнаружила, что лишилась паспорта и разрешения на работу.

Помощь в задержании Виктории Насыровой оказал частный детектив Герман Вайсберг, который занимался ее поисками в связи с другим преступлением. Его наняла дочь покойной Аллы Алексеенко.

Сыщик отследил преступницу по снимкам в Инстаграме. Оказалось, что Виктория, находясь в Нью-Йорке, регулярно нарушала закон: женщина знакомилась с состоятельными мужчинами, подмешивала им наркотические вещества и грабила.

В начале марта американские власти предъявили нашей соотечественнице обвинение в покушении на убийство и трех ограблениях. Если вина Виктории Насыровой будет доказана, ей грозит 25 лет тюремного заключения.

Источник Woman.ru

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