Утверждены Правила применения СУР в отношении сумм превышения НДС и критериев степени риска

В соответствии со статьей 137 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 2 февраля 2018 года № 117 были утверждены:

1) Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость;

2) критерии степени риска.

Следует отметить, что действие утвержденных документов распространяется на период со дня введения в действие приказа и до 1 января 2019 года.

Напомним, согласно статье 136 Налогового кодекса система управления рисками основана на оценке рисков и включает меры, вырабатываемые и (или) применяемые налоговыми органами в целях выявления и предупреждения риска. На основе результатов оценки рисков осуществляется дифференцированное применение форм налогового контроля.

Риском является вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком (налоговым агентом), которые могли и (или) могут нанести ущерб государству.

Цели применения налоговыми органами системы управления рисками:

1) сосредоточение внимания на сферах повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

2) увеличение возможностей по выявлению нарушений в сфере налогообложения.

Система управления рисками используется при осуществлении налогового контроля, в том числе с целью:

1) отбора налогоплательщиков (налоговых агентов) для проведения налоговых проверок;

2) подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость;

3) определения степени риска нарушения, выявленного по результатам камерального контроля;

4) определения права на упрощенный порядок возврата суммы превышения налога на добавленную стоимость.

Также Система управления рисками может осуществляться с применением информационных систем.