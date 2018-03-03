Первый зампред партии "Нур Отан" завел страницу в Facebook

Партия готова взаимодействовать и работать со всеми заинтересованными людьми, НПО и политическими организациями.

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев завел страницу в Facebook, передает Zakon.kz.



По его словам, над идеей открыть свой личный аккаунт в Facebook он задумывался уже давно, но ранее в силу каких-то причин это откладывал.

"Сегодня, когда в партии «Нур Отан» идут масштабные процессы модернизации, мое появление в Facebook считаю вполне естественным и своевременным. Именно на этой площадке часто звучат очень интересные идеи, которые могут быть полезны, в том числе и для нашей политической организации. Мы сегодня работаем над модернизацией нашей партии, актуализируем и переформатируем ряд направлений ее работы. Начинаем новые партийные проекты. В этих условиях мы открыты к любым конструктивным предложениям", - написал он.

Маулен Ашимбаев добавил, что в партии готовы взаимодействовать и работать со всеми заинтересованными людьми, НПО и политическими организациями по реализации совместных проектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию Казахстана, а также решению тех или иных социальных проблем.

Если у казахстанцев есть предложения по работе партии "Нур Отан", конкретные идеи по её модернизации или мнения по каким-то другим актуальным вопросам, они могут отправить личное сообщение или написать на электронную почту m.ashimbayev@nurotan.kz.

"Уверен, что вместе мы сможем обсуждать здесь самые актуальные вопросы и менять жизнь к лучшему. Рассчитываю на интересный и конструктивный диалог!" - подытожил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!