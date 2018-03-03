Jeep рассекретил салон новой семиместной модели

Grand Commander будет оснащаться новой 2,0-литровой турбочетверкой, которая уже устанавливается на Wrangler и Cherokee.

Jeep опубликовал пару фотографий и короткое видео, в которых раскрывается интерьер Grand Commander – нового семиместного внедорожника, который дебютирует этой весной на автосалоне в Пекине. Новых технических подробностей производитель не раскрыл. При этом внешний облик автомобиля перестал быть секретом еще в январе.

Jeep Grand Commander – это сугубо локальный продукт, который будет выпускаться на совместном предприятии GAC-FCA исключительно для китайского рынка. Предполагается, что он построен на шасси обычного Cherokee. При этом в длину новинка превосходит даже Grand Cherokee, правда, она уступает последнему в колесной базе. Grand Commander будет оснащаться новой 2,0-литровой турбочетверкой, которая уже устанавливается на Wrangler и Cherokee. Привод может быть передним либо полным, трансмиссия – девятиступенчатый автомат.

Для других стран, в первую очередь – родных США, Jeep готовит еще один большой внедорожник. Он будет называться Grand Wagoneer. На американском рынке эта модель появится в районе 2020 года.

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