Медики: Пенсионерка сама шагнула в открытую шахту лифта

В результате несчастного случая была нарушена работа по транспортировке пациента.

Проведенное администрацией Ерейментауской центральной районной больницы служебное расследование показало, что пенсионерка упала в шахту их лифта из-за собственной халатности. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщило руководство медучреждения.

По словам медиков, 28 февраля, около 17.00 часов, жительница города Ерейментау 65-летняя Бархыт Енсебаева пришла в больницу.

Находясь в фойе здания, на первом этаже, самовольно, без разрешения медицинского персонала, она подошла к служебному грузовому лифту, который предназначен для перевозки лежачих больных. В это время кабина лифта находилась на третьем этаже с больным, которого сопровождали медицинские работники приемного покоя. На третьем этаже расположено хирургическое отделение.

Далее гражданка Енсебаева, игнорируя все нормы техники безопасности, несмотря на то, что на дверях лифта имеется информация, он предназначен для служебного пользования и является зоной повышенной опасности, открыла дверь лифта. После чего по своей небрежности и невнимательности Енсебаева, применив физическую силу, повредила рукоять двери и открыла выход в шахту лифта. Несмотря на то, что кабина лифта отсутствовала, Енсебаева сделала шаг вперед и упала в шахту лифта», - рассказала главный врач Ерейментауской ЦРБ Марал Сулейменова.

Высота падения, по словам медиков, составила 1,5 метра. После случившегося женщина была извлечена из лифта медработниками, ей была оказана первая медпомощь (осмотрена врачом-хирургом, сделана рентгенография грудной клетки).

«Выявлен диагноз: «Закрытый перелом четвертого ребра справа без смещения». Из-за отсутствия показаний Енсебаева госпитализации не подлежала. Ей было рекомендовано амбулаторное лечение в районной поликлинике. Также по происшествию была проинформирована полиция», - добавляет М. Сулейменова.

Как было отмечено медперсоналом, из-за того, что пенсионерка открыла дверь лифта, его работа была нарушена, в результате чего кабина застряла между третьим и вторым этажами. Находившегося там пациента пришлось эвакуировать через родильное отделение механическим путем.

«Администрацией Ерейментауской ЦРБ по инциденту было проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что имел место факт несчастного случая по халатности самой гражданки Енсебаевой», - резюмирует главврач.

Напомним, полицейские возбудили досудебное производство по факту падения 65-летней жительницы Ерейментау в шахту лифта центральной районной больницы.

Оксана Матасова

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