Apple вернулась в лидеры рынка носимой электроники

Поставки Apple Watch подскочили более чем наполовину, достигнув 8 млн единиц, что позволило Apple снова занять первое место на рассматриваемом рынке после нескольких кварталов отставания от Fitbit или Xiaomi.

Компания Apple вернулась в лидеры мирового рынка носимой электроники, свидетельствуют данные аналитиков IDC, сообщает 3dnews.ru.

Ими было подсчитано, что в октябре–декабре 2017 года было выпущено в общей сложности 37,9 млн электронных гаджетов («умные» часы, фитнес-трекеры и т. п. ), предназначенных для ношения на теле. Это на 7,7 % больше, чем годом ранее.

Поставки Apple Watch подскочили более чем наполовину, достигнув 8 млн единиц, что позволило Apple снова занять первое место на рассматриваемом рынке после нескольких кварталов отставания от Fitbit или Xiaomi. Одним из главных драйверов роста калифорнийского гиганта эксперты считают выход смарт-часов с поддержкой сотовой связи.

Fitbit, которая удерживала пальму первенства по итогам последних трёх месяцев 2016 года, за аналогичный период 2017-го поставила 5,4 млн носимых устройств, что на 17,3 % меньше показателя годичной давности.

Fitbit продолжает трансформацию бизнеса, в рамках которой активно продвигает «умные» часы Ionic, занимается разработкой приложений для платформы Fitbit OS и привлекает к сотрудничеству всё больше партнёров в сфере здравоохранения.

В пятёрку лидеров рынка носимой электроники также вошли Xiaomi, Garmin и Huawei, доли которых в четвёртой четверти составили 13 %, 6,5 % и 4,3 % соответственно, сообщили в IDC.

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