Дневная сессия KASE: USDKZT_TOM = 322,01

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TОD, EURKZT_TОD, EURUSD_TОD, RUBKZT_TOD, USDKZT_0_001, USDKZT_0_002, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с переносом в Казахстане выходного дня с субботы 03 марта, на пятницу 09 марта.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 322,01 тенге за доллар США при объеме торгов 6 200 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+1, Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,20 тенге за доллар (-0,19), суммарный объем торгов - 14 100 тыс. USD (-172 200 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по EURKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 16 банков.