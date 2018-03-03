В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены:

1) Типовой план счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и страховых брокеров согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Инструкция по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

В частности, План счетов представляет собой схему группировки финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Номера синтетических счетов бухгалтерского учета в Плане счетов содержат четыре и (или) шесть знаков. Первая цифра номера указывает на принадлежность к параграфам главы 2 Плана счетов, вторая - на принадлежность к группам, третья и четвертая - на принадлежность к подгруппам синтетических счетов, пятая и шестая цифры детализируют применяемые подгруппы.

Порядок ведения аналитического учета операций и событий устанавливается должностными лицами организации, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами осуществляют текущее руководство и ведение дел, исходя из потребностей организации.

Счета, предусмотренные параграфами с 1 по 5 главы 2 Плана счетов, отражаются в бухгалтерском балансе организации.

Счета, предусмотренные параграфами 6 и 7 главы 2 Плана счетов, отражаются в отчете о прибылях и убытках организации.

Счета, предусмотренные параграфом 8 главы 2 Плана счетов, относятся к внебалансовым счетам и предназначены для учета условных и возможных требований и обязательств организации.

Счета, предусмотренные параграфом 9 главы 2 Плана счетов, относятся к внебалансовым счетам и являются счетами меморандума.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.