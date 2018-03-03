Врачи "собирали по частям" девушку, выпавшую с пятого этажа

Медики выражают надежду, что травмы не принесут пострадавшей инвалидность.

В Балхаше девушка выпала из окна 5-го этажа и осталась жива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 февраля в центральную больницу Балхаша поступила девушка в крайне тяжелом состоянии. У нее были множественные переломы, ушиб головного мозга, сломаны и руки, и ноги, разрыв легкого. Оперативно была создана мультидисциплинарная команда, куда вошли травматологи, нейрохирурги, хирурги и другие специалисты. Нейрохирург, хирург и травматолог проводили операцию одновременно, каждый по своей части», - сообщили в пресс-службе областного Управления здравоохранения.

Как отметила пресс-секретарь облздрава Айжан Иса, сейчас состояние девушки стабильно. Более того, врачи выражают надежду, что травмы не принесут ей инвалидность, как это нередко бывает в аналогичных случаях.

«Девушка по-прежнему находится в реанимации. Сначала она была на искусственной вентиляции легких, сейчас ее будут снимать с аппарата искусственного дыхания - то есть, девушка сможет дышать самостоятельно. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, но стабильное. Есть положительная динамика. Мы очень надеемся, что у нее обойдется без инвалидности», - сказала А.Иса.

Пресс-секретарь Управления здарвоохранения Карагандинской области также высоко оценила профессиональные качества балхашских врачей, сумевших буквально с того света вытащить пострадавшую.

«Хочется отметить высокий профессионализм Центральной больницы Балхаша - если раньше люди с подобными травмами умирали, сейчас врачи этой больницы вышли на более высокий уровень и успешно проводят на месте все эти операции, о чем говорит повысившаяся выживаемость. Вместе с девушкой, в этой же палате лежит мужчина с производственной высотной травмой, у него также были множественные переломы», - сообщила А.Иса.

Азамат Сыздыкбаев

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