Лучшие десантники названы в Алматинской области

Конкурс «Воин Содружества» прошел среди 11 воинских частей Десантно-штурмовых войск.

Десантники сразились в пяти военно-профессиональных этапах и показали, что они не только профессиональные бойцы, но и талантливые личности, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие оценивались по уровню личной профессиональной выучки и основным предметам боевой подготовки.

Всего в состязании приняли участие порядка 44 военнослужащих. Каждая команда состояла из трех мужчин и одной женщины, они соревновались в выполнении нормативов по специальной, огневой и физической подготовке. В огневой подготовке участники показали практические навыки мастерского владения оружием, стреляя из различных положений - лежа, с колена и стоя. Физическая часть включила в себя метание гранаты, бег на 100 м, 1 км и 3 км, подтягивание на перекладине, преодоление полосы препятствий, разборка и сборка автомата, надевание общевойского защитного комплекта и т.д.

Проверялась и эрудированность военнослужащих, в интеллектуальный тур были включены 50 вопросов на знание истории Казахстана и международного гуманитарного права. Завершающий конкурс, где участники раскрыли свои творческие способности, доказал, что они не только профессиональные бойцы, но и талантливые личности.

- Данное соревнование является подготовительным этапом к международным армейским играм «АрМИ-2018», - говорит вошедший в судейский состав сержант ДШВ Аманжол Хасенов. - В программу игры включено все то, с чем может солдат столкнуться на поле боя. Сегодня мы определили самых лучших по Алматинской области. В дальнейшем победители примут участие в отборочных этапах в масштабе Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск ВС, а затем на международной арене.

По итогам соревнования первого места удостоилась команда войсковой части 61993 г. Алматы. Лучшей из лучших среди женщин-военнослужащих определена младший сержант Баглан Талгатова из в/ч 12740 пгт Сарыозек. Победители награждены грамотами и ценными подарками.

Конкурс «Воин Содружества» явялется одной из дисциплин Армейских международных игр. Согласно решению Совета министров обороны государств-участников СНГ проводится с 2009 года.

Напомним, в этом году «АрМИ-2018» пройдет с 28 июля по 11 августа на территории шести стран.

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