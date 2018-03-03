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Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны

Межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

Фото : Global Look Press3 марта 2018, 16:15

Аарон Клаузет, математик из Колорадского университета в США, с помощью компьютерной программы рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны, сообщают Vesti.ru.

Согласно подсчетам, межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

Такой вывод ученый сделал, проанализировав крупные конфликты, произошедшие в мире в период с 1823 по 2003 год.

Математик подчеркнул, что если в обозначенный период времени третья мировая война не начнется, это будет означать, что человечество достигло "нового мышления".


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