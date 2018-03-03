Казахстанские чиновники штурмуют языковые курсы

Вновь сесть за парты всех заставили слова Нурсултана Назарбаева.

Днями и ночами чиновники изучают казахский, тренируя не только правописание, но и произношение. Такой наплыв клиентов уже привел к нехватке кадров в лингвистических центрах, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Уже несколько дней топ самых востребованных профессий в Казахстане возглавляют учителя казахского языка. Резкий взлет популярности таких педагогов обеспечили русскоговорящие члены Кабмина и депутаты Парламента. Вновь сесть за парты всех их заставили слова Нурсултана Назарбаева, который призвал подчиненных перевести всю официальную деятельность на государственный язык.

"Я всю жизнь занимаюсь казахским языком. Понимаю многое. Занимаюсь над совершенствованием его знания, изучаю его и продолжаю изучать", - сказал депутат Сената Парламента РК Сергей Громов.

Прилежно ходит на занятия и главный банкир страны. Несмотря на облетевшее сеть видео, на котором глава Нацбанка теряется во время своего ответа на казахском, наличие каких-то языковых проблем Данияр Акишев отрицает.

Данияр Акишев сказал, что сейчас изучает казахский язык. "Три раза в неделю вместе с педагогом занимаюсь. И никаких проблем с языком у меня сейчас нет", - отметил председатель.

И если одни предпочитают заниматься по старинке – с педагогами, то другие делают упор на современные методы обучения и записываются на онлайн-курсы.

По словам директора одного из таких центров, за несколько дней количество учеников выросло в разы. Сейчас в базе данных зарегистрированы жители всех уголков Казахстана.

"После выступления президента у нас ежедневно начали регистрироваться по 500 пользователей. За несколько дней количество учеников увеличилось на 2 тысячи человек. Среди них много молодежи, госслужащих, как из Астаны, так и из Алматы. Есть несколько депутатов, министров, акимов областей и регионов", - рассказал директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

Какой именно способ обучения выбрал для себя министр национальной экономики, доподлинно неизвестно. Тимур Сулейменов лишь признался, что в свободное время предпочитает читать на родном языке. Правда, практикуется 39-летний чиновник не на книгах, а на статьях в газетах и постах в соцсетях.

Министр национальной экономики РК отметил, что его уровень казахского еще не позволяет свободно говорить. "Мне надо много работать, но я стараюсь. Каждый день занимаюсь, уже на протяжении года. Я долгое время жил в Москве, а там в моем окружении не было казахоговорящих. Я потерял практику и забыл родной язык. Но каждый день я стараюсь читать газеты и посты на Фейсбуке на казахском", - поведал Тимур Сулейменов.

Для того, чтобы в совершенстве выучить казахский, по словам специалистов, хватило бы и трех месяцев. Конечно, при условии, что ученики будут уделять ему, по крайней мере, 40 минут в день. Ведь проблемы с изучением языка у казахстанских чиновников возникают именно из-за того, что им мало кто занимается ежедневно, уверены лингвисты.

Автор: Дамира Абдрахманова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!