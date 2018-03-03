Тенге завершил неделю укреплением
В обменниках доллар покупают/продают за 321-322,2 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.
Фото : inform.kz3 марта 2018, 16:27
Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 322,01 тенге. По итогам утренних и дневных торгов доллар остановился на отметке 322,2 тенге. Минимальная цена за доллар на торгах составила 321,8, максимальная - 322,45.
В обменниках доллар покупают/продают за 321-322,2 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.
По состоянию на 16:26 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent составила 64,37 доллара за баррель.
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