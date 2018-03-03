Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тенге завершил неделю укреплением

В обменниках доллар покупают/продают за 321-322,2 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.

Фото : inform.kz3 марта 2018, 16:27

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 322,01 тенге. По итогам утренних и дневных торгов доллар остановился на отметке 322,2 тенге. Минимальная цена за доллар на торгах составила 321,8, максимальная - 322,45.

В обменниках доллар покупают/продают за 321-322,2 тенге, евро - за 396-399 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.

По состоянию на 16:26 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent составила 64,37 доллара за баррель.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты