В Астане врачи спасли жизнь предположительно избитой 5-летней девочке

Ребенку провели операцию на головном мозге.

В мессенджерах распространяют изображение маленькой девочки с синяками на лице и сообщение о том, что она поступила в столичную больницу на "скорой" со следами побоев, передает Zakon.kz.

Сообщение идет от лица женщины, лежащей в детской больнице №2 со своим ребенком.

"Позавчера к нам в отделение девочка 5-летняя поступила, ночью, со множественными побоями, и сразу ей на следующий день провели операцию на голову, врачи, одним словом, спасли жизнь девочке. Девочка живёт, как мне сказали, с дядей и избил её он, мать в тюрьме, а отец умер. Над ребёнком реально издевались, у неё очень много синяков, ран, вся грязная будто месяцами не мылась, я заказала ей по интернету вещи и принадлежности. Сегодня её перевели в отделение нейрохирургии, врачи молодцы наблюдают за ней, сам главврач приходил. Но как в дальнейшем обстоят её дела, прошу напишите, пусть органы соцзащиты возьмутся за это...", - описала ситуацию женщина.

Исходя из информационного письма больницы, девочка родилась 24 декабря 2012 года. Ее мама на самом деле в местах лишения свободы, отца нет, сопровождал в больницу дядя - брат мамы. Привезли в больницу девочку 1 марта в 00.40 час. КТ головного мозга выявила у ребенка острую субдуральную гематому левой гемисферы головного мозга.

Ее госпитализировали с диагнозом: синдром жестокого обращения с детьми, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома левой гемисферы головного мозга, дислокационный синдром, множественные ушибы, кровоподтеки мягких тканей лица, тела, конечностей.

В этот же день девочке провели операцию по удалению субдуральной гематомы. Состояние ее врачи оценивают как средней тяжести.

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили, что полиция изучает данную информацию.

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