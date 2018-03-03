Осужденный на 8 лет экс-директор ФК «Актобе» оправдан

Верховный Суд пересмотрел дело экс-директора ФК «Актобе» Дмитрия Васильева и руководителя Управления физической культуры и спорта Искендирбека Маханова, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в мае 2017 года суд № 2 Актобе приговорил бывшего генерального директора АО «ОФК «Актобе» Дмитрия Васильева к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом права занимать руководящие должности в госорганах. Этим же приговором на 7 лет было осужден и руководитель Управления физической культуры и спорта Искендирбек Маханов.

Позднее апелляционная судебная инстанция приговор изменила. Осужденные в части обвинения в растрате и присвоении более 240 миллионов тенге признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. Наказание было снижено Д.Васильеву до 7 лет ограничения свободы с установлением на этот срок пробационного контроля и возложением определенных обязанностей, И.Маханову - до 3 лет лишения свободы. В солидарном порядке с них взыскано в пользу Управления финансов Актюбинской области более 40 миллионов тенге в счет возмещения материального ущерба, а также госпошлина - более миллиона тенге в доход государства.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, осужденные обратились в Верховный Суд.

«По материалам дела, в июле 2016 года аким Актюбинской области командировал И.Маханова в Будапешт для участия в качестве представителя в играх между футбольными клубами «Актобе» и «МТК», а также обмена опытом, в том числе по проведению крупных спортивных мероприятий.

Д.Васильев приказом командировал И.Маханова в Будапешт и Атырау в качестве члена Совета директоров АО. И.Маханов выехал, но командировочные расходы в один миллион тенге ему не выплачивались и авансовый отчет им не сдавался. Правоохранительные органы обвинили Д.Васильева и И.Маханова в растрате данных средств в крупном размере.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, рассмотрев материалы дела, и, выслушав участников процесса, исключила из обвинения осужденных 838 940 тенге, затраченных для Маханова И. на авиарейс по маршруту Актобе-Будапешт-Атырау, поскольку это был чартерный рейс на всю футбольную команду. Также признано, что по командировочным расходам в размере 255 371 тенге ими допущены лишь нарушения финансовой дисциплины, не связанные с преступной растратой денежных средств и превышением должностных полномочий ввиду отсутствия корыстной цели у осужденных.

Признаны обоснованными доводы ходатайств о неправильном разрешении судом апелляционной инстанции гражданского иска Управления финансов Актюбинской области о взыскании с Д.Васильева и И.Маханова 43 836 000 тенге и 1 094 312 тенге в счет возмещения ущерба. Приговор в части гражданского иска отменен с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда, учитывая изложенное, отменила судебные акты, вынесенные в отношении Д.Васильева, прекратив производство по делу за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За ним признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

В отношении И.Маханова, с учетом исключения из объема обвинения состава преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п. 2) УК, отменено назначенное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а также решение в части гражданского иска с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, с оставлением назначенного наказания в виде лишения свободы без изменения», - говорится в пресс-релизе Верховного суда.