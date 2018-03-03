Казахстанский миротворец, ставший рыцарем

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, капитан Кайрат Кудабаев был посмертно награжден орденом «Айбын» первой степени.

Сегодня военнослужащие Десантно-штурмовых войск почтили память капитана Кайрата Кудабаева – единственного офицера казахстанской армии, погибшего при исполнении служебного долга во время миротворческой миссии в Республике Ирак, сообщает Zakon.kz.

Капитан Кайрат Кудабаев во время своей службы в Вооруженных Силах проявил свои лучшие качества – ответственность и мужество, совершив героический поступок. 9 января 2005 года, выполняя задачу по разминированию местности в провинции Васип от неразорвавшихся снарядов, Кайрат Кудабаев ценой собственной жизни спас десятки сослуживцев, закрыв своим телом взорвавшийся снаряд.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Указом Президента Республики Казахстан капитан Кайрат Кудабаев был посмертно награжден орденом «Айбын» первой степени и многими другими наградами Вооруженных сил Польши, Украины и США.

Сегодня сестра погибшего офицера Мира Кудабаева прилетела из Украины, где была организована встреча с военнослужащими, выполнявшими миротворческую миссию бок о бок с казахстанскими миротворцами. Они подали прошение Президенту Украины о награждении капитана Кудабаева орденом Богдана Хмельницкого. Эта награда будет вручена маме погибшего офицера 24 августа. Орден учрежден для награждения за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности укреплении обороноспособности и безопасности Украины. В положении о награждении этой высокой наградой сказано, что «награжденный орденом Богдана Хмельницкого именуется рыцарем ордена Богдана Хмельницкого».

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск провели у бюста героя торжественный митинг, на котором присутствовали заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воздушно-десантной подготовке полковник Виктор Житник, ветераны Вооруженных Сил, сослуживцы капитана Кайрата Кудабаева и многие другие.

- В 2004 году мы с Кайратом были направлены в Ирак для выполнения миротворческой миссии, - рассказал сослуживец капитана Кайрата Кудабаева, заместитель командира в/ч 28079 гвардии майор Аскар Смагулов. - Нас было 8 военнослужащих из Казахстана и около 35-ти – из Украины. Там мы занимались очищением местности и уничтожением мин и боеприпасов. Миссия была очень сложной, время было неспокойное. Кайрат был организованным, грамотным офицером, всегда помогал сослуживцам. Он владел английским языком, с командиром отряда участвовал в брифингах и совещаниях с иностранцами. 9 января 2005 года мы поехали в очередной участок, очистить местность от боеприпасов. Во время операции произошел взрыв. Капитан Кайрат Кудабаев, оттолкнув нас от взрыва, героически погиб. Подвиг Кайрата мы никогда не забудем.

Напомним, в ходе шестилетнего пребывания в Ираке солдаты миротворческого батальона за период с 2003 по 2008 год уничтожили более четырех миллионов взрывоопасных предметов, очистили для питьевых нужд около 7000 кубметров воды, установили 4,4 км заграждений по периметру базы НАТО «Дельта» и оказали медицинскую помощь более 5000 местным жителям. 200 воинов Казбата были награждены медалями «Ерлеге ушын» и орденами «Айбын», среди них капитан Кайрат Кудабаев (посмертно), а так же нагрудными знаками от польской и украинской сторон.

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