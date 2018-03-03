ERG направит 2 млрд тенге на реализацию социальных проектов в Актюбинской области

В частности, выделяемые средства будут направлены на капитальный ремонт центрального стадиона в г.Хромтау, строительство легкоатлетического манежа в г.Актобе.

В рамках социальной ответственности группа компаний Eurasian Resources Group S.a.r.l. выделит 2 млрд. тенге на реализацию ряда социально-значимых проектов в Актюбинской области передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В частности, выделяемые средства будут направлены на капитальный ремонт центрального стадиона в г.Хромтау, строительство легкоатлетического манежа в г.Актобе, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, финансирование социальных и образовательных учреждений, реализацию инфраструктурных и других проектов.

Соответствующий меморандум подписали в субботу, 3 марта, глава региона Бердыбек Сапарбаев и первый заместитель главного исполнительного директора группы ERG Альдияр Казтаев в ходе встречи с трудовым коллективом АО «ТНК «Казхром» в Актобе. Общая сумма меморандума составляет 6,5 млрд тенге.

Открывая встречу, Бердыбек Сапарбаев кратко ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития области за 2017 год. Глава региона отметил, что благодаря поддержке Президента, Правительства, реализации государственных программ рост экономики за отчетный период составил 5%.

Он также поблагодарил за вклад в развитие региона Евразийскую Группу в лице председателя совета директоров Александра Машкевича.

- АО «ТНК «Казхром» является флагманом и имеет большое значение для экономики нашей области. Цель этой встречи – рассмотрение итогов деятельности компании за 2017 год и определение задач на этот год. На Актюбинском заводе ферросплавов и Донском горно-обогатительном комбинате трудятся около 12 тысяч человек. От имени всех актюбинцев я благодарю учредителей, руководство компании за помощь и поддержку: в прошлом году сокращений работников, долгов по заработной плате и налогам не было. Кроме того, благодаря компании была открыта Академия творчества, где сегодня различные кружки и секции посещают около 5 тысяч детей, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь Александр Машкевич подтвердил намерения дальнейшего сотрудничества с акиматом области в рамках социальной ответственности компании.

- Мы можем гордиться тем, как исполняем поручение Главы государства по социальной ответственности. Я думаю, что не только в Казахстане, но и во всем мире компания ERG является лидером в этом направлении. Мы были в Академии творчества и видели детей, которые там обучаются, их глаза, их светящиеся лица. Конечно, для некоторых это звучит нелогично, но это тот случай, когда спонсорство приносит колоссальное удовольствие, - сказал он.

А.Машкевич также поблагодарил руководство области за активную позицию.

- Вы не только нас мотивируете реализовывать новые социальные проекты мирового уровня, но и сами делаете все возможное, вносите огромный вклад в их реализацию, - отметил он.

Также в рамках встречи подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между акиматом области, АО «ТНК «Казхром» и территориальным объединением профсоюзов. Документом предусмотрено взаимопонимание по вопросам увеличения объема производств, привлечения дополнительных инвестиций, модернизации и цифровизации производственных процессов, своевременной выплаты зарплаты и исполнения других социальных обязательств перед работниками.

В завершение мероприятия Б.Сапарбаев и А.Машкевич поздравили прекрасную половину с наступающим Международным женским днем, вручив группе сотрудниц компании благодарственные письма и ценные подарки.





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