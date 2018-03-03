Кызылординская область: в регионе увеличилось число нелегальных перевозчиков

С нелегальными перевозчиками были проведены разъяснительные работы.

В Кызылординской области проведены рейдовые мероприятия на предмет выявления нелегальных пассажирских перевозчиков. В результате выявлены 1408 нарушений, 5 нелегальных перевозчиков были оштрафованы, об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщили заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерлан Жанабаев и и.о. начальника административной полиции областного ДВД Айбек Кулмаганбетов.

По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерлана Жанабаева, в последние годы число незаконных перевозчиков в г. Кызылорда и районных центрах увеличивается. К примеру, порядка 100 владельцев автомобилей марки «Хундай Старекс» (производства Южная Корея), рассчитанных лишь на 8 и 11 мест, организовали незаконные перевозки из районного центра Шиели в Кызылорду.

"И нужно отметить, что у них грубые нарушения в сфере безопасности. Во-первых, они не имеют страховых полисов, во-вторых, у них нет лицензий на перевозки, их автомобили не включены в реестр перевозчиков, отсутствует и конкртеный график времени и направлений их маршрута, водители не проходят медосмотр, а транспорт, соответственно - технический осмотр. Поэтому такие перевозчики предоставляют огромную опасность для жизни людей", - сказал Ерлан Жанабаев.

С нелегальными перевозчиками были проведены разъяснительные работы.

"Мы встретились с этими перевозчиками, провели разъяснительную работу. Мы определили им время до конца года, чтобы они заменили свои автотранспортные средства, которые будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть автобусы вместимостью не менее 16 мест. Также за это время они должны привести все свои документы в порядок в соответствии с законом. Мы пошли им навстречу, так как многие из них купили свои автотрансопртные средства в кредит и у многих это единственный источник дохода», - сказал Ерлан Жанабаев.

В свою очередь, и.о. начальника административной полиции областного ДВД Айбека Кулмаганбетова рассказал о рейдовых мероприятиях, проводимых по области с начала года.

«По поручению Министерства внутренних дел РК в период с 22 января по 18 февраля 2018 года было проведено профилактическое мероприятие «Автобус».

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