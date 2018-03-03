Глава Нацбанка рассказал, как будет работать онлайн-страхование автовладельцев

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам страхования и страховой деятельности, передает Sputnik Казахстан.

«Любые виды страхования могут оказываться онлайн. Очевидно, что это будет зависеть от технической готовности самих страховых компаний, насколько они будут готовы эти продукты быстро предложить. Каждая компания через свой интернет ресурс будут предлагать такие услуги, никакой централизации с точки зрения предоставления услуг не будет», — рассказал Акишев, отвечая на вопрос журналистов.

В пример была приведена практика по автострахованию.

Предлагается, чтобы через сайт страховой компании автовладельцы приобретали страховой полис, после получали уникальный номер страхового договора. В свою очередь, за счет онлайн-доступа работники дорожной полиции круглосуточно в любой рабочий или праздничный день смогут проверить наличие страховки, не требуя при этом полиса.