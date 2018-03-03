В соответствии с пунктом 17 статьи 76, пунктом 1 статьи 84, пунктами 3 и 4 статьи 85 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены:

1) форму регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к приказу;

2) форму свидетельства о постановке на регистрационной учет по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 2 к приказу;

В частности, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость содержит следующие обязательные реквизиты:

Наименование и (или) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) налогоплательщика;

Идентификационный номер;

Дату постановки налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;

наименование налогового органа, сформировавшего свидетельство.

3) форму решения об отказе в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 3 к приказу;

4) форму решения о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 4 к приказу.

Снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа по форме, установленной уполномоченным органом, производится без уведомления налогоплательщика в случаях:

1)Непредставления плательщиком налога на добавленную стоимость налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по истечении шести месяцев после установленного настоящим Кодексом срока ее представления;

2) Неисполнения налогоплательщиком требования, указанного в части первой пункта 5 статьи 70 настоящего Кодекса, в случае отсутствия у такого налогоплательщика открытых банковских счетов на последнюю дату срока, установленного частью первой пункта 5 статьи 70 настоящего Кодекса, для представления письменного пояснения;

3) Неисполнения налогоплательщиком требования, установленного частью первой пункта 6 статьи 70 настоящего Кодекса;

4) Признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

5)Признания недействительной перерегистрации юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

6) Если первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица, или индивидуальный предприниматель являются:

недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) безвестно отсутствующим физическим лицом;

умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года;

физическим лицом, находящимся в розыске;

физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в Республике Казахстан либо разрешенный срок его пребывания на территории Республики Казахстан истек;

бездействующим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

первым руководителем или единственным учредителем (участником) бездействующего юридического лица;

7) Признания налогоплательщика бездействующим в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.