В Астане четырехлетний ребенок едва не выпал из окна на девятом этаже

Трагедию предотвратили неравнодушные прохожие, вызвавшие спасателей.

Столичные спасатели предотвратили трагедию в жилом комплексе "Изобилие", оставшийся дома один четырехлетний ребенок едва не выпал из окна на девятом этаже, передает Sputik Казахстан.

Инцидент произошел 26 февраля в ЖК "Изобилие". Прохожий заметил у открытого окна высотки ребенка и позвонил в службу спасения.

"Когда спасатели Специализированной пожарной части №3 прибыли, мальчик стоял у окна на девятом этаже. С помощью автолестницы ребенка сняли с окна квартиры девятиэтажного жилого комплекса. Таким образом, благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти ребенка и обойтись без жертв. Мальчика передали сотрудникам полиции, его состояние удовлетворительное", - рассказали в столичном ДЧС.

Как оказалось, ребенок был дома один. В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны в очередной раз призывает граждан не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых.

"Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник, не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей, не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон", - предупреждают спасатели.

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