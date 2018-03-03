В Актобе оштрафовали родителей учениц, ходивших в школу в платках

Требование соблюдать школьную форму едино для всех.

В Актобе на начало 2017-2018 учебного года в средних учебных заведениях 179 учениц не соблюдали требование к обязательной школьной форме, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

По данным акимата, на сегодняшний день продолжается информационно- разъяснительная работа с родителями учащихся, в результате чего 111 учениц школ города сняли платки. 21 ученицу перевели в учебные заведения, расположенные в других регионах по семейным обстоятельствам, одна школьница получает образование на дому по состоянию здоровья, еще две находятся на длительном лечении в медучреждениях.

"На сегодняшний день в учебных заведениях города Актобе 44 ученицы все еще носят платки. Родители, утверждавшие, что детей не пускают в школу, обратились с исками в суд на руководителей средних школ № 40, 49, 13, 36, 62, 23, 8, 60 и 48. Однако городской суд Актобе отказал в удовлетворении их исков. Суд принял решение, что требование соблюдать школьную форму едино для всех. Дети должны ходить в школу в форме", - говорится в сообщении.

В настоящее время на рассмотрении в Департаменте по контролю в сфере образования находятся 17 документов. Уже было составлено 6 протоколов - родители были оштрафованы в соответствии с пунктом 2 статьи 409 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Нарушение законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта").

Напомним, министр образования и науки РК своим приказом утвердил требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. Как следует из документа, обязательная школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!