Бесплатные детские спортивные секции открыли в Астане

Это даст возможность вовлечения детей и подростков в массовое занятие спортом.

3 марта в спортивном комплексе "Алатау" Астаны состоялось торжественное открытие бесплатных спортивных секций для несовершеннолетних на базе организаций физкультурно-спортивного общества "Динамо", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел К. Касымова, спортсмены-олимпийцев – Д. Картиков, С. Подобедова, Е.Айдова, Д.Бабенко и ученики средних школ.

"Министерством внутренних дел уделяется особое внимание защите прав детей и их законных интересов. Наблюдается устойчивая тенденция снижения подростковой преступности, а также количества преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних, отметил министр Калмуханбет Касымов. - Для дальнейшего повышения эффективности этой работы 2018 год нами объявлен годом "На страже счастливого детства". В течение года будут проводиться мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганду здорового образа жизни и другие акций благотворительной направленности, призывающие создать для детей безопасное детство. Поэтому с сегодняшнего дня на базе нашего физкультурно-спортивного общества «Динамо» во всех областных центрах мы открываем бесплатные спортивные секции для детей".

Открытие бесплатных спортивных секций для несовершеннолетних дает возможность вовлечения детей и подростков в массовое занятие спортом. Спорт - это школа физической стойкости и мужества, наставляющая молодежь на уважение национальных ценностей, смелости и чуткости.

Олимпийский чемпион Досжан Картиков, выступивший на мероприятии, призвал детей к занятию спортом и пожелал покорения олимпийских вершин.

Участникам торжественного мероприятия представлены показательные выступления воспитанников детских спортивных секций, атлетов цирка, оркестра и карабинного взвода Национальной гвардии, а также игры-викторины с участием олимпийцев.

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