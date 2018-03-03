В сети появились первые кадры нового «Простоквашино»

Новая версия мультфильма отразит произошедшие в России изменения.

В сети появились первые кадры новой версии советского мультфильма «Простоквашино». Их опубликовал в своем Instagram-аккаунте актер Иван Охлобыстин, озвучивший почтальона Печкина.

Летом прошлого года сообщалось, что с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. По словам автора рассказа Эдуарда Успенского, новая версия мультфильма отразит произошедшие в России изменения.

В пятницу, 2 марта, директор киностудии Борис Машковцев сообщил, что первая из 30 серий появится в интернете 1 апреля 2018 года.

«Союзмультфильм» будет выпускать одну серию в месяц, а к концу текущего года подборку из восьми-десяти эпизодов можно будет увидеть на телевидении.

Серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов (1930-1987), а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.

Источник: Lenta.ru

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