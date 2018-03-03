Биртанов раскритиковал медиков СКО за высокую смертность в регионе

Глава Минздрава считает, что медики региона допускают рост заболеваемости и смертность от болезней, которые сейчас успешно лечатся.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал недоработкой медиков ситуацию с высокой смертностью в Северо-Казахстанской области, передает Sputnik Казахстан.

По данным министра, заболеваемость системы кровообращения в регионе превышает республиканский уровень на 9%, смертность – на 24%, материнская смертность – 18%, младенческая – на 13%, смертность от травм и отравлений – на 56%.

"В этом есть недоработка в организации медицинской помощи. А в совокупности болезни сердца и травмы влияют на качество жизни, на управляемые причины смертности, на сокращение ожидаемой продолжительности жизни. То есть люди умирают от того, от чего они не должны умирать", - констатировал Биртанов в ходе рабочего визита в регион.

Он отметил, что если высокий уровень смертности от онкологии можно "как-то объяснить", то болезни системы кровообращения медики сейчас могут успешно лечить и предотвращать.

"Даю поручение в течение месяца пересмотреть региональный план реализации госпрограммы: как он построен, как проектное управление построено, почему не дает эффекта? Нужно разобраться, почему вся страна движется к снижению общей заболеваемости и смертности, а СКО недорабатывает", - поручил министр.

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