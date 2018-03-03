Данияр Елеусинов подписал контракт с американской менеджерской компанией
3 марта 2018, 17:42
Елеусинов подписал контракт с компанией Boxing Star.
Как стало известно Sports.kz, олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов подписал контракт с менеджерской компанией Boxing Star, управляющим директором которой является Зия Алиев, менеджер казахстанского супертяжеловеса-профи Ивана Дычко.
Напомним, что первая попытка Данияра Елеусинова стать профи завершилась тем, что подписанный нашим земляком в январе 2017 года контракт с промоутерской компанией MJA Entertainment’s был через несколько месяцев расторгнут, так как собиравшиеся обеспечить финансирование этого проекта инвесторы от своих обязательств отказались. Не так давно Данияр принял участие в матчевых встречах национальной сборной Казахстана с российскими и узбекскими боксерами.
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