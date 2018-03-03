Назван худший фильм 2017 года
Им стал «Эмоджи фильм».
Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года. Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса, следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале премии.
Картина получила антинаграду за худший сценарий, а сам Леондис был назван худшим режиссером.
На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия».
Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в «Мумии», а антипремии в номинации «Худшая актриса» удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в «Хэллоуин Мэдеи 2».
В январе сообщалось, что среди номинантов на «Золотую малину» оказалисьактер Джонни Депп, а также актрисы Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс.
Источник: Lenta.ru
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