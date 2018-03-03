В Атырауской области арестованы граждане Узбекистана

Со стороны водителей и граждан Узбекистана наблюдается поверхностное отношение к требованиям безопасности на транспорте.

На днях в социальных сетях появилось видео, где сотрудники казахстанской полиции пытаются снять государственный номер с автомашины марки «Ford Tranzit», а двое гражданских лиц, один из которых записывал все на камеру мобильного телефона, пытаются им воспрепятствовать. Причем один из гражданских сам вначале срывает один из номеров машины, передает ATPress.kz.

Как сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, этот инцидент произошел 1 марта на 641 км автотрассы «Кульсары – Бейнеу» в Жылыойском районе.

По словам собеседника, автомашина «Ford Tranzit» вначале была остановлена за превышение скорости. За рулем машины находился гражданин Узбекистана, 1995 года рождения. Однако при осмотре салона автомобиля выяснилось, что она изначально была рассчитана для перевозки только пяти пассажиров, а остальная часть машины предназначалась для перевозки груза. Но водитель переоборудовал салон, и в момент остановки в нем находились более десятка пассажиров.

- Кроме этого, дверь в конечной части автомобиля была запаяна, что противоречит действующим требованиям Административного кодекса РК, - уточнила Назымгуль Кайсагалиева.

В результате в отношении водителя были заполнены протоколы по статье 590 (часть 1), статье 592 (часть 1), статье 593 (части 1 и 5) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК. Однако под предлогом нехватки у него времени и спешки водитель автотранспорта начал препятствовать работе сотрудника полиции. На основании статьи 797 КоАП РК сотрудник полиции был вынужден снять государственный номер автомашины. В отношении граждан Узбекистана также был заполнен протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя». Протоколы были переданы на рассмотрение суда в Жылыойский районный суд.

- По данному факту также нужно отметить, что, несмотря на несчастные случаи со смертельным исходом, имевших место на трассе «Бейнеу – Кульсары – Доссор», со стороны водителей, граждан Узбекистана наблюдается поверхностное отношение к требованиям безопасности на транспорте, - сообщили в пресс-службе ДВД.

В полиции предупредили о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения для сохранения жизней людей и в целом безопасности дорожного движения.

P.S. Как сообщила пресс-секретарь областного ДВД Назымгуль Кайсагалиева, сегодня, 3 марта, решением Жылыойского районного суда водитель «Ford tranzit», был подвергнут административному аресту сроком на пять суток, а его пассажир – на двое суток.

Еламан Жусанов

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