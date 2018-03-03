Альварес: В реванше с Головкиным буду действовать агрессивнее

Бывший чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес рассказал, как проходит его подготовка к поединку с Геннадием Головкиным.

«Сейчас я готов к бою с Головкиным на 30-40 процентов. Я тренируюсь каждый день, но пока не начал настоящую интенсивную подготовку к бою. После всех разговоров и интервью на два предстоящих месяца я сконцентрируюсь на работе над своей формой и начну полноценную подготовку. Мне не нужно менять стиль боя с ним. Чуть-чуть улучшить физическое состояние и действовать агрессивнее. В первом бою я был близок к тому, чтобы нокаутировать его в 10-м раунде. Я причинил ему гораздо больше ущерба, чем он мне. Так что в следующий раз я просто буду агрессивнее с самого первого раунда. На этот раз я не хочу оставлять сомнений», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Реванш Головкина и Альвареса пройдет 5 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.