Родственники погибшего в арыке школьника считают трагедию несчастным случаем

"Похоже, что он поскользнулся, прыгая через арык", - сообщил директор школы, приходящийся близким родственником погибшему школьнику.

Появилась новая информация касательно гибели школьника в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области в арыке было найдено тело семилетнего школьника.

Тело ребенка обнаружил директор средней школы имени Ж. Жакыпбаева Куат Есдаулетов, приходящийся близким родственником погибшему школьнику.

«28 февраля около 17 часов 15 минуи ученик второго класса Санжар Есдаулетов вышел из школы и пошел домой. Через некоторое время его мать сообщила, что сын не пришел домой. Я и еще несколько человек начали искать ребенка. Около 19.00 мы нашли его тело в арыке», - сказал К. Есдаулетов.

По его словам, течением тело ребенка унесло примерно на 100 метров. В тот день течение в небольшом арыке было сильным. Мальчик не вышел за ограждение школы, а хотел, видимо, пройти напрямик. Похоже, что он поскользнулся, прыгая через арык. Его дом находится рядом со школой. Бабушка погибшего школьника говорит, что в тот день у него была тяжелая сумка, а на ногах резиновые сапоги. К сожалению, через арык, протекающий по двору школы, не сделан мостик.

Самал Қабышева

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