Названы любимые приемы автоугонщиков

МВД России перечислило основные способы краж автомобилей.

МВД России назвало основные способы краж автомобилей: угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.

Механический взлом

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства, часто угонщики взламывают замки дверей и зажигания с помощью механических приспособлений. Второй способ: преступник разбивает боковое стекло, чтобы проникнуть в салон, а затем проворачивает замок зажигания или пользуется дубликатом ключа.

Также злоумышленники могут украсть ключ у владельца во время осмотра автомобиля при продаже: поменять его на похожий, а настоящий забрать.

Автомобильные хакеры

В МВД отметили, что автоугонщикам не чужды современные технологии. Так, например, у многих автомобилей есть система управления дверными замками, и для преодоления ее защиты злоумышленники применяют различные технические средства.

Такие устройства позволяют обманывать сигнализацию автомобиля: прибор имитирует радиосигнал оригинального пульта. С его помощью угонщик без труда может проникнуть в салон.

Как обмануть иммобилайзер

Специальная техника помогает угонщикам обманывать и другую специальную противоугонную систему — иммобилайзер.

Для этого применяются так называемые программаторы иммобилайзера. Они подключаются к автомобилю и записывают данные ключа зажигания или смарт-ключа, который есть у угонщика.

Данные ключа преступники могут получить с помощью радиоретрансляторов команд управления автомобиля. Такие устройства в обиходе называют "удочка" (или "длинная рука"). С помощью "удочки" угонщики перехватывают сигнал смарт-ключа водителя, когда тот отошел от машины (например, оставил ее на парковке и ушел в магазин), а затем проникают в салон и угоняют авто.

Сигнал SOS

В современных машинах предусмотрена система, подающая тревожный сигнал в случае кражи. Однако и эти сигналы автоугонщики научились глушить.

Эти устройства создают радиопомехи, которые блокируют передачу сигналов. Такой "глушилкой" угонщики, например, могут прервать сигнал с координатами автомобиля.

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