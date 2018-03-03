Величина прожиточного минимума в феврале составила 26 008 тг

По сравнению с предыдущим месяцем сумма увеличилась.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Сумма составила 26 008 тенге. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.

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