Величина прожиточного минимума в феврале составила 26 008 тг
По сравнению с предыдущим месяцем сумма увеличилась.
Фото : nb.kz3 марта 2018, 18:17
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
Сумма составила 26 008 тенге. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.
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