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Полуторагодовалая девочка спасла маме жизнь

На двух женщин и ребенка обрушилась груда снега.

Фото : Скриншот с видео3 марта 2018, 19:02

Груда снега обрушилась на двух женщин и полуторагодовалого ребенка в Мурманской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, что у входа в здание стоят две женщины, одна из которых держит за руку маленькую дочь. В какой-то момент девочка отводит мать в сторону. Женщина машинально отходит, продолжая разговор со знакомой, а через несколько секунд с крыши падает огромная масса снега.

Несмотря на то что "лавина" попала на всех троих, женщина с ребенком, по всей видимости, пострадала меньше, чем ее знакомая, стоявшая непосредственно у здания.

Как отмечают в СК, по факту этого происшествия проводится проверка.


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