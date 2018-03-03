Дерипаска получил гражданство Кипра

Власти Кипра облегчили условия получения гражданства для богатых иностранцев.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил паспорт Кипра в рамках противоречивой схемы, называемой "золотой визой", пишет британская The Guardian. По данным издания, его запрос на получение кипрского паспорта был одобрен властями республики в прошлом году. Это не первая попытка бизнесмена получить паспорт Кипра: предыдущая была неудачной.

Власти Кипра в сентябре 2016 года облегчили условия получения гражданства для богатых иностранцев, снизив с 5 до 2 миллионов евро необходимый для этого порог местных активов в собственности соискателей. Среди пригодных для получения гражданства активов — недвижимость, компании и облигации правительства.

По данным The Guardian, с 2008 года Кипр предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам из бывшего СССР, Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Гражданство также получили примерно столько же членов их семей.

Причины, по которым Олегу Дерипаске потребовался паспорт Кипра, разъяснил агентству РИА Новости официальный представитель бизнесмена: по его словам, круг бизнес-интересов Дерипаски подразумевает для него необходимость постоянных передвижений по миру.

"Олег Дерипаска, без сомнений, остаётся гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе", — сказал представитель, добавив, наличие кипрского паспорта никак не отражается на его налогах: это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности.

По данным The Guardian, власти Кипра также предлагали получить гражданство бизнесмену Виктору Вексельбергу, который с 2014 года является основным акционером местного Bank of Cyprus. Представитель Вексельберга в связи с этим заявил, что у этого бизнесмена "есть только одно гражданство, Российской Федерации, и у него никогда не было гражданства другой страны, включая Кипр".

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