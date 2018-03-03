Запустившую ребенка до слепоты актюбинку лишили всех детей

Младший ее ребенок потерял зрение из-за запущенного конъюнктивита.

Виновной в том, что ребенок лишился зрения, признали мать. Ранее малыш перенес конъюнктивит, который в последующем привел к слепоте, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой город".

Отмечается, что заболевание, выявленное у ребенка, не лечили, после чего у него развилась слепота. Малышу поставили диагноз - тотальное бельмо роговицы обеих глаз.

Против матери возбуждали уголовное дело.

"Женщине 29 лет, мужа нет, у нее 4 детей. Ее обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, но дело приостановили за отсутствием состава преступления", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Одной из версий было, что мама закапала ребенку в глаза неизвестную жидкость, но экспертиза этого не подтвердила. Установили, что ребенок потерял зрение из-за запущенного конъюнктивита.

Женщину лишили родительских прав. Младший из больницы попал в Дом ребенка "Умит", старших – им 5, 7, 8 лет - отправили в центр адаптации для несовершеннолетних.

Недавно получившего инвалидность малыша прооперировали в НИИ глазных болезней в Алматы. Ему поставили диагноз - тотальное бельмо роговицы обеих глаз.

"На одном глазу пересадили роговицу, зрение на втором восстановить уже невозможно. Сейчас ребенок вернулся в Актобе. Находится в Доме ребенка "Умит", - рассказала замруководителя Актюбинского облздрава Светлана Есенаманова.

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