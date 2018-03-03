Конфликт между водителями в Актау попал на видео

Чем закончились дорожные разборки, очевидец не знает.

В Актау на проезжей части произошел конфликт между водителями. Дорожные разборки сняли на камеру мобильных телефонов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Конфликт на проезжей части, по сообщению очевидца, произошел 3 марта около 13:00 в районе 35 микрорайона.

- Причину конфликта я точно не знаю. Я увидел, когда они уже вышли из машин, стали толкать друг друга и выяснять отношения прямо на дороге, - рассказал автор видеоролика.

Чем закончились дорожные разборки, очевидец не знает.

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