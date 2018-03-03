Казахстанец за четыре минуты выиграл третье в карьере "золото" чемпионата Азии

Казахстанец Даулет Ниязбеков, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, в третий раз в карьере выиграл "золото" чемпионата Азии по вольной борьбе, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 29-летнего Ниязбекова был японец Даичи Такатани. Первую половину встречи казахстанец выиграл с минимальным преимуществом - 1:0, а во второй - одержал досрочную победу. Противостояние было остановлено со счетом 11:0 и завершилось за неполные четыре минуты.

Бронзовым медалистом турнира стал казахстанец Жандос Исмаилов, выигравший в весовой категории до 57 килограммов у иранца Надера Ахмада Хаджиганисамакоуши.

Еще одним обладателем "бронзы" стал Меиржан Аширов (до 70 килограммов), который одержал волевую победу над Биямбадорже Бат Ердене из Монголии. Казахстанец уступал дважды по ходу встречи (0:2 и 2:3), но сумел выиграть медаль - 4:3.

Четвертый участник медальный схваток от Казахстана Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов) проиграл встречу за "бронзу" корейцу Жанган Киму

Ранее на чемпионате Азии прошли турниры по греко-римской борьбе и женской вольной борьбе.