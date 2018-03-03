Хирург из Астаны проведет первую бесплатную операцию в апреле

Операция будет в сфере пластической хирургии, пациент - семилетний мальчик с врожденной деформацией лица.

Пластический хирург Магзум Онгаров, собирающий команду медиков со всей страны для безвозмездной помощи сиротам и детям из малообеспеченных семей, встретился с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наверное, 3-4 апреля. У нас есть маленький пациент, 7-летний мальчик. У него врожденная деформация лицевой части черепа и мы постараемся ее устранить. Также мы, скорее всего, сделаем имплантацию передней части хрящевого отдела носа и закроем кожный дефект», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о сроках первой запланированной на безвозмездной основе операции.

Напомним, пластический хирург Магзум Онгаров объявил о своем желании собрать команду врачей со всей страны и безвозмездно лечить, оказывать консультации детям из малообеспеченных семей и сиротам.

«Внимание! Уважаемые коллеги! Все мы знаем и понимаем, как тяжело малообеспеченным гражданам нашей страны добиться квоты на операцию для своего ребенка, а особенно детям-сиротам. Это не вина нашего министерства, это проблемы финансирования и бюрократизма. В связи с этим мы начинаем собирать команду профессиональных хирургов, травматологов, урологов и вообще специалистов всех профилей, которые на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ могут прооперировать, проконсультировать и назначить лечение детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, - говорилось в призыве, размещенном на странице врача в Фейсбуке.

Он также рассказал о том, как зародилась эта идея.

«Задумка появилась полгода назад, возможно, даже больше. В 2016 году я столкнулся с возможностью помочь маленькому пациенту, моя роль была такая: мне нужно было подарить определенную сумму денег человеку, для того, чтобы он поехал на операцию в другой город, оплатить его проживание, переезд и питание. Сумму мы собрали благодаря моим друзьям, людям, которые не равнодушны», - сказал Онгаров.

При этом врач подчеркнул, что все расходы на препараты и оборудование, а также проезд и проживание иногородних врачей берет на себя клиника, где он работает в качестве пластического хирурга.

«Как любой человек, у которого есть дети, я считаю, что мы должны быть социально активными и мы должны помогать людям, которых жизнь обделила какими благами, здоровьем и так далее. После всего этого мы поговорили с нашим учредителем, объяснили ему сложившуюся ситуацию, после чего он сказал, проблем нет, мы вам поможем. Он дал нам определенные ресурсы, материальные и административные, для того, чтобы мы проводили несколько операций в месяц, именно бесплатных, для детей из социально-неблагополучных семей, семей с низким достатком и детей сирот», - добавил хирург.

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