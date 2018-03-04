Отца и его 19-летнюю дочь застали за сексом

Родственники утверждают, что это был единичный случай, который никогда больше не повторится.

Отца и его 19-летнюю дочь обвинили в инцесте после того, как их поймали занимающимися сексом на заднем дворе семейного дома. 39-летний Джастин Банн признался, что вступил в связь с Тейлор, однако, по его словам, это был единичный случай. Пара была арестована после того, как свидетель сообщил об увиденном в полицию штата Флорида, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Джастин и Тейлор признались в содеянном, после чего суд запретил им видеться друг с другом. Кроме того, отцу выписали штраф в пять тысяч долларов, а его дочери — в тысячу долларов.

Ранее в начале февраля скандал разгорелся вокруг семьи Пладлов из Северной Каролины. 42-летний Стивен и его 20-летняя дочь ввели в заблуждение чиновников и поженились, а в сентябре она родила ребёнка.

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