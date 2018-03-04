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Мирзиёев запретил "бессовестным" чиновникам ходить на свадьбы

Аудио, в котором президент Узбекистана заявил о необходимости ограничить количество гостей на свадьбах, распространилось в Сети.

Фото : Пресс-служба Президента РУз4 марта 2018, 00:49

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заявил, что запрещает своим подчиненным посещать свадьбы, сообщает Uznews.

Глава узбекского государства заявил, что вместо того, чтобы гулять на пышных торжествах, представители исполнительной власти должны помогать нуждающимся.

Аудио с жесткой критикой, где Мирзиёев отчитывает чиновников, распространилось в Сети.

"Премьер-министру, хокимам, представителям исполнительной власти будет запрещено посещать свадьбы. В тот день, когда увижу государственные машины возле чайханы, уволю и привлеку к уголовной ответственности. Эти времена прошли. Это не нравится людям. И церемонии, и свадьбы будут проходить без руководителей. Премьер-министр приходит с высокомерием и со всеми заместителями, все встают со своих мест. Ты купи на эти деньги 20 килограммов мяса, краску, отремонтируй дом нуждающихся, купи им телевизор, бессовестный"", — заявил президент.

Президент заявил, что в стране будет принято постановление, уточняющее количество гостей, приглашенных на свадьбу.

"В Ташкенте родители четырех дочерей, чтобы сыграть свадьбы, должны повеситься! Почему? Потому что другого выхода нет! Все равно, бедный, влезет в долги, не будет обращать внимания на свое здоровье, не пойдет к врачам, а будет копить на свадьбу," — сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев добавил, что свадебные торжества в стране должны проводиться с 13:00 до 14:00, а число гостей не должно превышать 150 человек.


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