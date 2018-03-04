Из-за забастовки мусорщиков Аягоз утопает в отходах

За несколько лет чиновники Аягоза задолжали местному коммунальному предприятию колоссальную сумму – 14 миллионов тенге.

Отходы из восточноказахстанского города не вывозят уже больше двух недель. Зловонные горы облюбовали бродячие собаки. А все из-за конфликта коммунальщиков с городскими властями. Последние отказываются погашать многомиллионный долг, а мусорщики больше не хотят работать бесплатно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сегодня на уборку мусора в Аягозе вновь не вышли 30 рабочих. Вместо этого они устроили акцию протеста на территории собственного предприятия. Дворники, водители и кассиры больше не хотят чистить город бесплатно.

Сакыт Досаева:

- Сейчас ситуация практически дошла до предела! Денег уже нет у предприятия: что могло нам руководство, исправно выплачивало, а теперь мы почти безработные. Потому что обещанные деньги акимат нам не выделяет уже несколько лет. Только ссылаются на то, что у компании нет договора с ними, но до этого мы так работали уже с ними и не раз просили оформить все документы. Но они почему-то этого не хотели, и их все вроде устраивало, а сейчас что случилось?

К бастующим присоединился и директор компании. Говорит, что не раз пытался договориться с властями и возобновить уборку мусора. Только чиновники его и слушать не хотят. Не хотят и рассчитываться по долгам.

Ербол Дуйсембеков, директор коммунального предприятия «Аягоз Тазалык»:

- Все началось с 2014 года, когда мы начали работать с акиматом. Мы в городе были единственной компанией по уборке мусора. Техники на тот момент у них не было никакой, мы собрали штат и пригнали собственную технику. Начали вроде работать. Только почему-то за уборку улиц и дворов они теперь не хотят нам платить. Сейчас долг составил почти 14 миллионов тенге.

Жители Аягоза говорят, что такая картина сейчас практически по всему городу. Если центральные улицы еще убирают, то окраины и дворы давно завалены бытовым мусором.

Ерболат Нураханов:

- Дней 10 назад «Тазалык» перестал вывозить мусор! Вот такой теперь у нас бардак стал. Звонили, и никто не берет трубку. Вот так и лежит мусор. Запах уже идет и просто невозможно.

В местной администрации обвиняют самих коммунальщиков. За все время работы они якобы не предоставили чиновникам никаких документов. Хотя просили их об этом не раз.

Самат Сериков, и.о. акима г. Аягоза:

- На сегодняшний день эта работа не ведется и, вы сами видели, сколько мусора. Мусора много и даже очень много. Сейчас по окраинам и обочинам улиц убирает компания «Аягоз су», это пришлось сделать, потому что уже не первую неделю не собирается мусор по городу.

Похоже, идти навстречу коммунальщикам в городской администрации не собираются. И заявляют, что скопившийся мусор из дворов они все равно вывезут. Для этого даже готовы нанять людей со стороны. Сдаваться не собираются и мусорщики.

За несколько лет чиновники Аягоза задолжали местному коммунальному предприятию колоссальную сумму – 14 миллионов тенге. Все это время госслужащие обещали погасить внушительный долг, но в итоге коммунальщики не получили ни тиына. Теперь они намерены действовать более решительно: переехать в местную администрацию и жить там до тех пор, пока с ними не рассчитаются.

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