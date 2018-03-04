Мужчина ранил себя из пистолета у ворот Белого дома
Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.
Фото : © flickr.com/angela n.4 марта 2018, 01:51
Инцидент произошёл сегодня около северного выхода из Белого дома в Вашингтоне. Мужчина ранил себя из пистолета. Прибывшие на место медики оперативно оказали ему помощь, других пострадавших в результате инцидента нет, пишет Лайф.
Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.
Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей сейчас находятся во Флориде.
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