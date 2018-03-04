Мужчина ранил себя из пистолета у ворот Белого дома

Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

Инцидент произошёл сегодня около северного выхода из Белого дома в Вашингтоне. Мужчина ранил себя из пистолета. Прибывшие на место медики оперативно оказали ему помощь, других пострадавших в результате инцидента нет, пишет Лайф.

Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей сейчас находятся во Флориде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!