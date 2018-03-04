Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мужчина ранил себя из пистолета у ворот Белого дома

Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

Фото : © flickr.com/angela n.4 марта 2018, 01:51

Инцидент произошёл сегодня около северного выхода из Белого дома в Вашингтоне. Мужчина ранил себя из пистолета. Прибывшие на место медики оперативно оказали ему помощь, других пострадавших в результате инцидента нет, пишет Лайф.

Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома ограничено.

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей сейчас находятся во Флориде.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты