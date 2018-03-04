В Алматы в массовом ДТП пострадали три человека
Повреждения получили 4 авто.
Фото : zakon.kz4 марта 2018, 06:25
ДТП произошло около двух часов ночи. Водитель Audi двигался по улице Толе би в восточном направлении. Не доезжая до улицы Розыбакиева, пронесся Mercedes, и задел по касательной Audi, сообщили Zakon.kz очевидцы.
Далее Mercedes врезался во внедорожник Toyota Highlander, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet. Из-под капота Mercedes повалил дым, очевидцы помогли его потушить.
В результате ДТП пострадал водитель Mercedes и два пассажира из Toyota Highlander.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907171-b4add093b5ea6c6d16d214583befae9f
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript