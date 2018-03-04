В Алматы в массовом ДТП пострадали три человека

Повреждения получили 4 авто.

ДТП произошло около двух часов ночи. Водитель Audi двигался по улице Толе би в восточном направлении. Не доезжая до улицы Розыбакиева, пронесся Mercedes, и задел по касательной Audi, сообщили Zakon.kz очевидцы.

Далее Mercedes врезался во внедорожник Toyota Highlander, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet. Из-под капота Mercedes повалил дым, очевидцы помогли его потушить.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes и два пассажира из Toyota Highlander.

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