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В Алматы Mercedes врезался в столб, водитель скрылся

Сотрудникам дорожной полиции не удалось узнать, кто был за рулем Mercedes, на место приехали криминалисты.

Фото : zakon.kz4 марта 2018, 06:51

Поздней ночью, около двух часов произошло еще одно ДТП на улице Толе би, сообщает Zakon.kz.

Не доезжая улицы Ауэзова, Mercedes S-класса врезался в столб линии электропередач.

Очевидцы ДТП заметили, что у водителя были травмы и вызвали ему скорую помощь, однако по приезду врачей на месте аварии никого не было.

Рядом с местом аварии находился ресторан, посетители которого вышли на улицу после сильного грохота. Однако сотрудникам дорожной полиции не удалось узнать, кто был за рулем Mercedes, на место приехали криминалисты.

Ранее на той же улице, практически в то же время, произошло массовое ДТП с участием 4 машин.


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