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Взрыв произошёл на стройке в Москве

По информации очевидцев, взорвался газовый баллон.

Фото : Life.ru4 марта 2018, 07:25

Взрыв произошёл в одной из строительных бытовок на севере Москвы. По информации очевидцев, взорвался газовый баллон, сообщает Лайф.

Сразу после взрыва в бытовке произошло возгорание. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и медики. Информации о пострадавших пока нет.


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